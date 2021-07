Andrea Bocelli stasera su Rai3 in concerto dal Circo Massimo

(Di lunedì 26 luglio 2021) In occasione del Roma-United Nations Food Systems Summit,terrà un piccoloalche sarà trasmessosusualle 21:00, accompagnato da un'orchestra di 58 elementi, dedicherà un vero e proprioal pubblico in diretta dal, in occasione dell'apertura dei lavori del "Food Systems Summit" di Roma. In diretta dalla maestosa location del...

Stasera su Rai3 alle 21:00, accompagnato da un'orchestra di 58 elementi, dedicherà un vero e proprio concerto al pubblico in diretta dal Circo Massimo , in occasione dell'apertura dei lavori del "Food Systems ...... ma con un piccolo cambio di orario : la puntata odierna infatti andrà in onda alle 20:20 (e non nel solito slot delle 20:45) per lasciare spazio all'esibizione didal Circo Massimo. ...In occasione del Roma-United Nations Food Systems Summit, Andrea Bocelli terrà un piccolo concerto al Circo Massimo che sarà trasmesso stasera su Rai3. Stasera su Rai3 alle 21:00 Andrea Bocelli, accom ...Dal Circo Massimo, Andrea Bocelli! - United Nations Food Systems Summit: anticipazioni e ospiti del concerto su Rai 3 questa sera, 26 luglio ...