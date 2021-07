Agcom | «Dazn-Tim? Vogliamo evitare congestione rete»

(Di lunedì 26 luglio 2021) Il presidente dell’Giacomo Lasorella ha rilasciato una lunga intervista a Il Sole 24 Ore, durante la quale ha toccato diversi temi, tra i quali anche il calcio in streaming: «Siamo in una fase complessa, caratterizzata da una tumultuosa transizione verso il mondo digitale e che costituisce una delle sfide più importanti che attendonoL'articolo

Dal 21 agosto, giorno di avvio del campionato, la modalità prevalente sarà in streaming, visto che i diritti se li è aggiudicatiin partnership con Tim. E infattiha adottato un atto di ...Per ogni giornata di campionato,trasmetterà in esclusiva 7 partite su 10. Dei timori emersi ieri in Assemblea scrive Il Giornale. Nelle scorse settimane il presidenteaveva avvertito : ...Il presidente dell’Agcom: «Siamo vigili ma ottimisti. Con il nostro atto di indirizzo abbiamo dato a tutti gli operatori un preciso set di scadenze» ...Nel corso della riunione di Lega di ieri pomeriggio, i presidenti della Serie A hanno espresso preoccupazioni per la copertura di DAZN.