"Adesso si dimetta ". Scoppia la bufera su Speranza

(Di lunedì 26 luglio 2021) Il ministro prende le distanze dagli insulti di Travaglio a Draghi, ma la Lega va all'attacco: "Ridicolo, che senso ha stare al governo? Non vuole perdere la poltrona"

Si". Anche il vicesegretario Andrea Crippa ha fatto notare che la replica di Speranza è stata " tardiva e non spontanea " e pertanto l'ha bollata come " ridicola ". Un'uscita solo di ...'. Lo scrive su Facebook Emanuele Fiano , dell'ufficio di Presidenza gruppo Pd.Il ministro prende le distanze dagli insulti di Travaglio a Draghi, ma la Lega va all'attacco: "Ridicolo, che senso ha stare al governo? Non vuole perdere la poltrona" ...Il garante del M5S rilancia la lettera di Frei Betto, teologo che sta con la Rivoluzione. Ira di Fratelli d'Italia: "Di Maio prenda le distanze o si dimetta" ...