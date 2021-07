VIDEO Napoli, Mertens si diverte in vacanza: Ciro e Jorginho come ai vecchi tempi (Di domenica 25 luglio 2021) Dries Mertens e il giocatore simbolo dell'Italia campione all'Europeo, Jorginho, si divertono insieme in spiaggia Leggi su mediagol (Di domenica 25 luglio 2021) Driese il giocatore simbolo dell'Italia campione all'Europeo,, si divertono insieme in spiaggia

Advertising

Corriere : Manifestazioni contro il Green Pass in tutta Italia: la diretta tv da Roma, Milano, e T... - ciropellegrino : Ho vergogna io per questa gente omofoba e stupida. #ddlZan #Napoli - Agenzia_Ansa : Napoli, i lavoratori Whirlpool bloccano i binari dell'Alta Velocità. Slogan contro l'azienda, 'Draghi intervenga co… - swasye1 : RT @Smillhard: @RadioSavana Per l' @Agenzia_Ansa di merda ?? a #Napoli c'era qualche centinaio di persone... #vergogna per la #censura #regi… - awkmena : forza napoli -