Ultime Notizie Roma del 25-07-2021 ore 16 | 10

(Di domenica 25 luglio 2021)dailynews radiogiornale ancora una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio manifestazioni diverse Città d’Europa contro il Green Pascoli di ieri migliaia in piazza in tutta Italia tensione con la polizia aa Milano e Napoli anche insulti a draghi in corteo viste stelle di Davide con la scritta Non vaccinati ebrei Salvini parla di razzismo da parte del premier contro discoteche giovani ma sono proprio i giorni a spingere Intanto le vaccinazioni 7 giorni hanno avuto la prima dose 350.000 under 30 con una tripla rispetto a quella degli over 50 risalgono le terapie Intensive il Senato francese controllato da ...