Triathlon, Olimpiadi Tokyo: Pozzatti: “L’umidità sarà un fattore”, Stateff: “Voglio gareggiare con la mente libera” (Di domenica 25 luglio 2021) Ormai ci siamo! Ancora poche ore e scatterà anche il programma del Triathlon dei Giochi di Tokyo 2021. Si partirà già questa notte con la gara individuale maschile. 55 gli atleti al via tra cui gli azzurri Gianluca Pozzatti (707) e Delian Stateff (G.S. Fiamme Azzurre), con un percorso che vedrà la frazione di nuoto (1,5 km) svolgersi su due giri (950 m + 550 m), quella di ciclismo (40 km) prevede 8 giri da 5 km ciascuno mentre la frazione di corsa (10 km) si snoderà su 4 giri da 2,5 km. “Si apre un’edizione storica dei Giochi Olimpici, un’edizione in cui lo sport traccia la via della ripartenza, della speranza, del futuro ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) Ormai ci siamo! Ancora poche ore e scatterà anche il programma deldei Giochi di2021. Si partirà già questa notte con la gara individuale maschile. 55 gli atleti al via tra cui gli azzurri Gianluca(707) e Delian(G.S. Fiamme Azzurre), con un percorso che vedrà la frazione di nuoto (1,5 km) svolgersi su due giri (950 m + 550 m), quella di ciclismo (40 km) prevede 8 giri da 5 km ciascuno mentre la frazione di corsa (10 km) si snoderà su 4 giri da 2,5 km. “Si apre un’edizione storica dei Giochi Olimpici, un’edizione in cui lo sport traccia la via della ripartenza, della speranza, del futuro ...

