Tokyo 2020, sollevamento pesi: Mirko Zanni ci regala un podio dopo 37 anni. Dedica al nonno e a “Silvia” (Di domenica 25 luglio 2021) Mirko Zanni è medaglia di bronzo nel sollevamento pesi, categoria 67 kg, ai Giochi di Tokyo. L’azzurro alza complessivamente 322 kg, nuovo record italiano. Impresa assoluta: al sollevamento pesi mancava da 37 anni. A vincere il cinese Chen (332 kg), davanti al colombiano Mosquera Lozano (331 kg). Quella di Zanni è la quinta medaglia per l’Italia in questa edizione dei Giochi. La commovente Dedica al nonno che non c’è più “Dedica? E’ una medaglia non solo ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 25 luglio 2021)è medaglia di bronzo nel, categoria 67 kg, ai Giochi di. L’azzurro alza complessivamente 322 kg, nuovo record italiano. Impresa assoluta: almancava da 37. A vincere il cinese Chen (332 kg), davanti al colombiano Mosquera Lozano (331 kg). Quella diè la quinta medaglia per l’Italia in questa edizione dei Giochi. La commoventealche non c’è più “? E’ una medaglia non solo ...

Advertising

Coninews : Tokyo 2020 come Rio 2016. ?????? Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea o… - Eurosport_IT : ECCOLA LA PRIMA MEDAGLIA DI GIORNATA! ?? Elisa Longo Borghini ci regala il bronzo nella prova in linea femminile di… - matteosalvinimi : La grande sensibilità di Vito Dell'Aquila, neocampione olimpico di #taekwondo, categoria -58 kg a Tokyo 2020: 'Ques… - euronewsit : Le medaglie degli outsider ai Giochi Olimpici di Tokyo: dal nuoto alla spada sino al ciclismo, le prestazioni degli… - ViViCentro : Al termine della seconda giornata con l’assegnazione di medaglie, diamo un’occhiata alla situazione del Medagliere… -