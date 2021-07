Temptation Island | Andrea Celentano e Raffaella Giudice pronti per le nozze

(Di domenica 25 luglio 2021) Per una storica coppia di, il programma di Filippo Bisciglia, è giunto il momento delle. Stiamo parlando di, che misero alla prova la propria storia d’amore prendendo parte alla quinta edizione del docu-reality delle tentazioni. Dopo aver superato dei momenti molto difficili, i due innamorati hanno deciso di coronare la loro love story., Matrimonio in vista La bellissima proposta di matrimonio fatta daalla sua ...

Nuova segnalazione su una delle coppie più discusse, quella formata dai due pugliesi Manuela Carriera e Stefano Sirena . Qualche giorno fa, l'influencer campana Deianira Marzano aveva spifferato una segnalazione da parte di un utente ...Ha partecipato anche ainsieme al compagno Pietro Delle Piane .Per una storica coppia di Temptation Island, il programma di Filippo Bisciglia, è giunto il momento delle nozze. Stiamo parlando di Andrea Celentano e Raffaella Giudice, che misero alla prova la propr ...L'autrice di Temptation Island, Raffella Mennoia, rivela che per regolamento i concorrenti non possono farsi vedere insieme fino alla fine del reality ...