Temptation Island 2021, spunta una nuova segnalazione su Manuela e Stefano (Di domenica 25 luglio 2021) Ancora una volta a svelare importanti indiscrezioni sui protagonisti di Temptation Island 2021 è Deianira Marzano. A quanto dopo che Manuela e Stefano erano stati avvistati insieme in una precedente segnalazione, ora la situazione sembra essere completamente cambiata. Deianira avrebbe ricevuto da una sua follower un’altra segnalazione che non conferma il sospetto che i due siano tornati insieme, in quanto Manuela sarebbe stata vista sola, mangiare in una pizzeria di Brindisi. Manuela e Stefano si sono lasciati davvero? La ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 25 luglio 2021) Ancora una volta a svelare importanti indiscrezioni sui protagonisti diè Deianira Marzano. A quanto dopo cheerano stati avvistati insieme in una precedente, ora la situazione sembra essere completamente cambiata. Deianira avrebbe ricevuto da una sua follower un’altrache non conferma il sospetto che i due siano tornati insieme, in quantosarebbe stata vista sola, mangiare in una pizzeria di Brindisi.si sono lasciati davvero? La ...

