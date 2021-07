Si sballano assumendo la ketamina | cinque amici finiscono in overdose La più grave è una ragazza di 26 anni

(Di domenica 25 luglio 2021) PESARO -ragazzi inda, una giovane ancora in prognosi riservata in rianimazione . Due denunce, ma le indagini sono in corso. E' stata una notte molto complicata per i...

PESARO - Cinque ragazzi in overdose da ketamina , una giovane ancora in prognosi riservata in rianimazione . Due denunce, ma le indagini sono in corso. E' stata una notte molto complicata per i cinque ...PESARO - Cinque ragazzi in overdose da ketamina, una giovane ancora in prognosi riservata in rianimazione. Due denunce, ma le indagini sono in corso. E’ stata una notte molto complicata per ...Ragazza di 18 anni al pronto soccorso in stato confusionale. Forse c’era stata droga nel bicchiere. Esclusa l’aggressione ...