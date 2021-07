Scuola, Speranza sul rientro in classe in autunno: «Importante che siano vaccinati anche gli studenti» (Di domenica 25 luglio 2021) Manca poco più di un mese all’inizio del nuovo anno scolastico e i nodi da sciogliere per il rientro in classe dopo un anno e mezzo di Dad a singhiozzi sono ancora diversi. Il governo in questi giorni si sta confrontando sulla possibilità di estendere l’obbligo vaccinale contro il Coronavirus anche ai docenti e al personale Ata (oltre che al personale sanitario), per ridurre al minimo i rischi di contagi potenzialmente gravi. Il ministro della Salute Roberto Speranza, durante l’incontro alla festa nazionale di Articolo Uno in corso nella serata del 25 luglio, ha parlato della necessità di immunizzare il prima possibile ... Leggi su open.online (Di domenica 25 luglio 2021) Manca poco più di un mese all’inizio del nuovo anno scolastico e i nodi da sciogliere per ilindopo un anno e mezzo di Dad a singhiozzi sono ancora diversi. Il governo in questi giorni si sta confrontando sulla possibilità di estendere l’obbligo vaccinale contro il Coronavirusai docenti e al personale Ata (oltre che al personale sanitario), per ridurre al minimo i rischi di contagi potenzialmente gravi. Il ministro della Salute Roberto, durante l’incontro alla festa nazionale di Articolo Uno in corso nella serata del 25 luglio, ha parlato della necessità di immunizzare il prima possibile ...

