Scherma | Olimpiadi Tokyo | Alice Volpi in scioltezza agli ottavi di finale

Alice Volpi comincia il suo cammino alle Olimpiadi di Tokyo con una netta vittoria sull'ungherese Kata Kondricz con il punteggio di 15-5. Un successo che proietta agli ottavi di finale la toscana, anche se l'attenzione è probabilmente è già ai quarti di finale dove ci dovrebbe essere il derby azzurro contro Arianna Errigo. Un assalto che ha visto un buon inizio di Kondricz (2-0), ma da quel momento sono arrivate otto stoccate consecutive da parte di Volpi. Un vantaggio netto per l'azzurra, che ha poi amministrato fino al 15-5

