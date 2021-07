Roma, Vina atteso in città per visite mediche (Di domenica 25 luglio 2021) La Roma si appresta ad abbracciare Matias Vina. Dopo una fase di stallo nelle scorse ore, la trattativa tra i giallorossi e il Palmeiras per il terzino sinistro è ripresa a spron battuto, tanto che l’uruguaiano è atteso nelle prossime ore nella Capitale per sostenere le visite mediche. Manca quindi davvero poco all’arrivo in giallorosso di quello che di fatto è il sostituto di Leonardo Spinazzola, ai box dopo la rottura del tendine d’Achille durante Euro 2020. José Mourinho è pronto quindi ad accogliere il secondo acquisto, dopo l’arrivo di Rui Patricio dal Wolverhampton. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) Lasi appresta ad abbracciare Matias. Dopo una fase di stallo nelle scorse ore, la trattativa tra i giallorossi e il Palmeiras per il terzino sinistro è ripresa a spron battuto, tanto che l’uruguaiano ènelle prossime ore nella Capitale per sostenere le. Manca quindi davvero poco all’arrivo in giallorosso di quello che di fatto è il sostituto di Leonardo Spinazzola, ai box dopo la rottura del tendine d’Achille durante Euro 2020. José Mourinho è pronto quindi ad accogliere il secondo acquisto, dopo l’arrivo di Rui Patricio dal Wolverhampton. SportFace.

Advertising

DiMarzio : #ASRoma, è fatta per Matias Viña. Il giocatore è atteso in Italia nelle prossime ore - CorSport : #Roma, tutto fatto per #Viña: il terzino sbarca nella Capitale ?? - Glongari : Mai stato in discussione l’arrivo alla #Roma di Matias #Vina. ? - calciomercato_m : MERCATO - Roma, l'uruguaiano Vina in arrivo per le visite mediche - roma_magazine : MERCATO - Roma, l'uruguaiano Vina in arrivo per le visite mediche -