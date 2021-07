Pellegrini: via libera al rinnovo (Di domenica 25 luglio 2021) Il nodo legato al rinnovo del contratto del centrocampista sembra sia sciolto. Si lavora per il rinnovo e questi, saranno giorni decisivi per Lorenzo Pellegrini. Il rapporto tra l’attuale capitano e la dirigenza giallorossa intende proseguire. Il centrocampista è totalmente affine ai piani del progetto ed inoltre gode di una buona stima da parte del tecnico. Pellegrini: il rinnovo della tranquillità Procrastinare i termini del rinnovo del capitano effettivamente non avrebbe senso, tranne che far parlare i media. Non meno di qualche giorno fa, insistenti “rumors” affermavano il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 25 luglio 2021) Il nodo legato aldel contratto del centrocampista sembra sia sciolto. Si lavora per ile questi, saranno giorni decisivi per Lorenzo. Il rapporto tra l’attuale capitano e la dirigenza giallorossa intende proseguire. Il centrocampista è totalmente affine ai piani del progetto ed inoltre gode di una buona stima da parte del tecnico.: ildella tranquillità Procrastinare i termini deldel capitano effettivamente non avrebbe senso, tranne che far parlare i media. Non meno di qualche giorno fa, insistenti “rumors” affermavano il ...

