Paolo Bonolis, sua moglie Sonia svela un 'retroscena' di coppia: "Sa che mi parte l'embolo" (Di domenica 25 luglio 2021) La moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli ha svelato un retroscena mai rivelato prima: riguarda la coppia, nessuno lo sapeva! Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono senza dubbio una delle coppie più amate della tv italiana. La moglie del celebre conduttore televisivo sta per iniziare una nuova avventura: sarà la prossima opinionista del Grande Fratello L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

