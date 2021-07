“Ostriche e caffé americano” | Sandra Milo in scena | ecco le date

Leggi su lopinionista

(Di domenica 25 luglio 2021) Il 31 luglio al Festival La Versiliana, 6 agosto Castello Sfrozesco di Milano, 8 agosto Giardini della Filarmonica Romana Caliban Produzioni e EcoTeatro di Milano presentano “” commedia musicale ironica e graffiante con la partecipazione speciale di, il duo Karma B, Luca Arcangeli, Vittorio Surace e Francesco Corvino, per la regia di Walter Palamenga. Un inno alla femminilità in tutte le sue declinazioni. George, una navigata drag queen () gestisce un locale per spettacoli “en travesti”. Nei camerini del locale, cinque drag ...