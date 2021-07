Olimpiadi: Zanni, ‘medaglia è un premio a 10 anni di sacrifici’ (Di domenica 25 luglio 2021) Tokyo, 25 lug. – (Adnkronos) – “Questa medaglia di bronzo pesa, pesa tantissimo. E’ un premio a 10 anni dolori e di sacrifici”. Così, ai microfoni di Rai Sport, Mirko Zanni dopo la medaglia di bronzo conquistata nei 67 kg del sollevamento pesi ai Giochi di Tokyo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 25 luglio 2021) Tokyo, 25 lug. – (Adnkronos) – “Questa medaglia di bronzo pesa, pesa tantissimo. E’ una 10dolori e di sacrifici”. Così, ai microfoni di Rai Sport, Mirkodopo la medaglia di bronzo conquistata nei 67 kg del sollevamento pesi ai Giochi di Tokyo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : OLIMPIADI I Terzo bronzo della giornata, e quinta medaglia in assoluto per l'Italia a #Tokyo2020 Mirko Zanni ha chi… - Eurosport_IT : Mirko Zanni ci regala un'altra medaglia: arriva il bronzo per l'azzurro nel sollevamento pesi ????????????… - sportface2016 : #Tokyo2020, spettatori italiani furiosi con la #Rai: 'Mandano le repliche e si perdono il bronzo di Zanni, vergogna' - Salvucc20278465 : RT @CorSport: #Olimpiadi, bronzo per #Zanni nel #sollevamentopesi!?? - vivodijuvee : RT @sportface2016: #Tokyo2020, spettatori italiani furiosi con la #Rai: 'Mandano le repliche e si perdono il bronzo di Zanni, vergogna' htt… -