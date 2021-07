Le bugie dei giornalisti sulle manifestazioni anti green pass

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 25 luglio 2021) 00:00 Buongiorno ai commensali 00:15, oggi tutti pezzi fotocopiadi ieri: fascisti, no vax, persino violenti, irresponsabili e così via. Ma è davvero così? 07:05 Intervista di Brunetta a Repubblica che vuole imporre il vaccino ai dipendenti statali. Piccoli ducetti crescono. 10:10 Caro Presidente Draghi, ci ascolti per la stima che abbiamo nei suoi confronti: non ci faccia rimpiangere Casalino per quella brutta aria che tira nella sala stampa di Palazzo Chigi. Vi raccontiamo la storia di Gerardo Pelosi che ha fatto una domandina sul ddl Zan al premier mentre c’era Ursula von der Leyen. E lo ...