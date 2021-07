Inter, per Perisic ora spunta l’ipotesi risoluzione. Sostituto, tre i preferiti (Di domenica 25 luglio 2021) Nuova ipotesi per il futuro di Ivan Perisic L’obiettivo primario dell’Inter è quello di rinforzare la fascia destra orfana di Hakimi, passato al PSG. In casa nerazzurra si guarda, però, anche alla fascia opposta dove a tenere banco è la situazione relativa a Ivan Perisic. Il croato, che domani rientrerà ad Appiano, ha il contratto in scadenza a giugno 2022, ma il club non sembra intenzionato ad un rinnovo e di fronte alle zero offerte pervenute fino a questo momento potrebbe addirittura pensare ad una rescissione del contratto, come riportato dal noto portale calciomercato.com. “Offerte per lui non ne sono arrivate, ma ... Leggi su intermagazine (Di domenica 25 luglio 2021) Nuova ipotesi per il futuro di IvanL’obiettivo primario dell’è quello di rinforzare la fascia destra orfana di Hakimi, passato al PSG. In casa nerazzurra si guarda, però, anche alla fascia opposta dove a tenere banco è la situazione relativa a Ivan. Il croato, che domani rientrerà ad Appiano, ha il contratto in scadenza a giugno 2022, ma il club non sembra intenzionato ad un rinnovo e di fronte alle zero offerte pervenute fino a questo momento potrebbe addirittura pensare ad una rescissione del contratto, come riportato dal noto portale calciomercato.com. “Offerte per lui non ne sono arrivate, ma ...

