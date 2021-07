Inter Dumfries | altro contatto tra le parti | gli aggiornamenti

(Di domenica 25 luglio 2021) L’continua a inseguire. Nella giornata di oggi ci sarebbero stati altri contatti L’continua a monitorare il mercato degli esterni destri. Il nome di, uscito in pieno europeo, è tornato caldo negli ultimi giorni, con i nerazzurri che vorrebbero provare a portare l’olandese a Milano. Stando a quanto riporta calciomercato.com, nella giornata di oggi ci sarebbero stati altri contatti con il laterale del Psv, che avrebbe manifestato la netta volontà di trasferirsi in nerazzurro L'articolo proviene da Calcio News 24.

MILANO - Il mercato dell'deve ancora decollare pienamente, soprattutto sugli esterni da consegnare a Simone Inzaghi ... con Hector Bellerin e Denzelin pole, ma anche in stallo . Il ...Calciomercato/ Nerazzurri sempre sulle tracce di DenzelCALCIOMERCATO, SALCEDO VUOLE RESTARE L'è impegnata su più fronti in questa fase del calciomercato . I nerazzurri si ...Simone Inzaghi aspetta rinforzi sulle fasce e sogna almeno due tra Nandez, Bellerin e Marcos Alonso, ma serve abbassare il monte ingaggi: ipotesi rescissione per Ivan Perisic.L’Inter continua a inseguire Dumfries. Nella giornata di oggi ci sarebbero stati altri contatti L’Inter continua a monitorare il mercato degli esterni destri. Il nome di Dumfries, uscito in pieno euro ...