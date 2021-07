Infortunio lungo per Demme: il Napoli torna su Koopmeiners? (Di domenica 25 luglio 2021) L'Infortunio di Diego Demme costringe il Napoli a rivedere le strategie di calciomercato. Il tedesco sarà out almeno 2 mesi, ciò vuol dire che gli azzurri - probabilmente - dovranno ricorrere al mercato per regalare un nuovo centrocampista a Luciano Spalletti. Con Zakaria diretto verso la Premier League, ritorna forte il nome di Teun Koopmeiners. Il mediano dell'Az Alkmaar è stato a lungo seguito dagli azzurri nel corso di questi mesi. Sulle sue tracce si erano mosse anche Atalanta e Roma, che però non hanno ancora chiuso l'affare. Ecco perché il Napoli potrebbe ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 25 luglio 2021) L'di Diegocostringe ila rivedere le strategie di calciomercato. Il tedesco sarà out almeno 2 mesi, ciò vuol dire che gli azzurri - probabilmente - dovranno ricorrere al mercato per regalare un nuovo centrocampista a Luciano Spalletti. Con Zakaria diretto verso la Premier League, riforte il nome di Teun. Il mediano dell'Az Alkmaar è stato aseguito dagli azzurri nel corso di questi mesi. Sulle sue tracce si erano mosse anche Atalanta e Roma, che però non hanno ancora chiuso l'affare. Ecco perché ilpotrebbe ...

