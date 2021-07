Incendi in Sardegna | Letta | “Vicini alle popolazioni colpite”

(Di domenica 25 luglio 2021) ROMA – “Sono terribili le notizie che arrivano da tante località della. Siamoe ai tanti operatori e volontari che stanno lottando contro gli”. E’ quanto afferma, sul suo profilo Twitter, il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico(foto) in merito all’ondata di roghi che in queste ultime ore stanno interessando vari luoghi della. L'articolo L'Opinionista.

'Non è ancora possibile effettuare una stima dei danni causati dagli- ha evidenziato ancora il presidente della Regione - , ma si tratta di un disastro senza precedenti'. Nel gigantesco rogo ...Fiamme non ancora domate. Si aggrava l'emergenzain, dove da ieri sera l'Oristanese è alle prese con un enorme rogo che ha costretto all'evacuazione più di 1.500 persone tra il Montiferru e la Planargia, polmone verde tra i comuni ...ROMA - "Sono terribili le notizie che arrivano da tante località della Sardegna. Siamo vicini alle popolazioni colpite e ai tanti operatori e volontari ...Migliaia di ettari in fumo nell’Oristanese, nel Montiferru, nel Marghine, in Ogliastra e nel Nord Sardegna. Centinaia di persone evacuate, strage di animali, aziende agricole in ginocchio ...