In Svizzera arriva la lotteria del vaccino: l’idea di un imprenditore di Zurigo (Di domenica 25 luglio 2021) Il giornalista radiofonico svizzero Roger Schawinski ha lanciato una lotteria per promuovere la campagna di somministrazione dei vaccini contro la Covid-19. L’imprenditore di Zurigo, come riportano l’emittente pubblica elvetica SRG SSR e il quotidiano locale Nzz am Sonntag, ha messo in palio due premi da 10mila franchi svizzeri, pari a quasi 9.240 euro, e quattro da 1.000 franchi svizzeri, del valore di circa 924 euro. L’iniziativa è promossa dall’emittente privata Radio 1 e da Campax, ma Schawinski è già alla ricerca di nuovi sponsor. “Aiuta a porre fine alla pandemia di Covid e a proteggere te stesso e chi ti circonda”, è lo slogan della ... Leggi su tpi (Di domenica 25 luglio 2021) Il giornalista radiofonico svizzero Roger Schawinski ha lanciato unaper promuovere la campagna di somministrazione dei vaccini contro la Covid-19. L’di, come riportano l’emittente pubblica elvetica SRG SSR e il quotidiano locale Nzz am Sonntag, ha messo in palio due premi da 10mila franchi svizzeri, pari a quasi 9.240 euro, e quattro da 1.000 franchi svizzeri, del valore di circa 924 euro. L’iniziativa è promossa dall’emittente privata Radio 1 e da Campax, ma Schawinski è già alla ricerca di nuovi sponsor. “Aiuta a porre fine alla pandemia di Covid e a proteggere te stesso e chi ti circonda”, è lo slogan della ...

Advertising

BinaryOptionEU : RT 'In #Svizzera arriva la lotteria pro vaccino. #covid - serenel14278447 : RT @Adnkronos: In #Svizzera arriva la lotteria pro vaccino. #covid - Leaderdelsettor : RT @Adnkronos: In #Svizzera arriva la lotteria pro vaccino. #covid - Adnkronos : In #Svizzera arriva la lotteria pro vaccino. #covid - advictoriam7 : RT @resalvicchi: @AurelioElios55 Si, sono del 48 e andavo con mio fratello sulla Cinquecento in Friuli. D’estate. Al Grill arriva una macch… -