Immissioni in ruolo da GPS, ci sarà una prova disciplinare per essere assunti a tempo indeterminato. Cosa studiare (Di domenica 25 luglio 2021) Gli aspiranti inseriti nella prima fascia delle GPS e nei relativi elenchi aggiuntivi posto comune e di sostegno, che potrebbero essere assunti tramite la procedura straordinaria di stabilizzazione prevista dal decreto sostegni-bis, devono sostenere una prova disciplinare ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 25 luglio 2021) Gli aspiranti inseriti nella prima fascia delle GPS e nei relativi elenchi aggiuntivi posto comune e di sostegno, che potrebberotramite la procedura straordinaria di stabilizzazione prevista dal decreto sostegni-bis, devono sostenere unaai fini dell'assunzione a. L'articolo .

