Grandine sulle colline del Prosecco | danni ai vigneti nell' Alta Marca

Advertising

Min0taur0_ : @ayurbea Come la Germania li usa per evitare la pioggia e la grandine sulle auto parcheggiate fuori dalla produzion… - PallaGian : RT @AllertaMeteoRER: ?#InfoMeteoER Si segnalano #temporali persistenti sull'Appennino della provincia di #Bologna e sulle province di #Reg… - bbeghella : RT @ProtcivURLS: AllertaMeteoRER: ?#InfoMeteoER Si segnalano #temporali persistenti sull'Appennino della provincia di #Bologna e sulle pro… - Iw1prt_Alberto : RT @ProtcivURLS: AllertaMeteoRER: ?#InfoMeteoER Si segnalano #temporali persistenti sull'Appennino della provincia di #Bologna e sulle pro… - Emergenza24 : RT @ProtcivURLS: AllertaMeteoRER: ?#InfoMeteoER Si segnalano #temporali persistenti sull'Appennino della provincia di #Bologna e sulle pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Grandine sulle

l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige

... dove una violenta grandinata ha interessato le valli Seriana, Brembana e Imagna, dove la... concentrati specialmente nelle valli, per alberi abbattuti, massistrade, allagamenti: non si ...... temporali esi sono abbattuti nella zona tra Pederobba e Cavaso del Tomba con chicchi che in pochi minuti hanno provocato danni ingenticolline del Prosecco. Poco prima delle ore 16 ...Garage e scantinati allagati, alberi caduti e strade allagate. È il bilancio di mezz’ora di pioggia battente e grandine a Domodossola. È successo attorno alle 14 di oggi, domenica 25 luglio. È stato u ...Il maltempo non dà tregua: due frazioni di Blevio investite da fango e massi, chiusa la Lariana. Danni in tutta la provincia di Como, da Olgiate Comasco a Ponte Chiasso, dove si usa la pala per libera ...