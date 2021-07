Gang mascherata attacca uno shop | le assurde immagini | c’è anche spider man

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 25 luglio 2021) Unadi criminalifa irruzione in un negozio a Londra scatenando il panico tra i presenti. Il gruppo, nel quale figuranoun uomo vestito comeMan e uno come Ali G, ha lasciato ferite sei persone. La polizia, intanto, ha acciuffato cinque dei criminali che partecipavano alla rapina. Unasparge il terrore I criminali hanno dapprima minacciato eto i commessi del negozio di Asda a Londra, per poi scagliarsi con violenza contro oggetti e altri clienti del negozio. I filmati mostrano chiaramente la...