Da Kurtic e Petagna | da Masiello a Gollini | quando salutare significa crescere un po’

Leggi su bergamonews

(Di domenica 25 luglio 2021) Salutarsi non è mai bello, ma nel calcio, a volte, è inevitabile se vuoi. Sta succedendo anche all’Atalanta, che negli ultimi anni ha dovuto separarsi da alcuni elementi che hanno contribuito pesantemente alla sua crescita esponenziale. È successo con Jasminnel gennaio del 2018: dopo tre anni più che positivi dello sloveno in nerazzurro per lui non c’era più spazio nell’undici titolare, così è arrivata la cessione alla Spal. Sei mesi dopo stessa storia, stessi club: Andrea, uno dei simboli della prima grande Atalanta di Gasperini (indimenticabili le sue gag social col Papu Gomez), si è trasferito a Ferrara dopo ...