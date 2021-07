Covid, Figliuolo: 'Entro fine luglio vaccinato il 60% degli over 12' (Di domenica 25 luglio 2021) 'Siamo al 55% della popolazione vaccinabile vaccinata. Avevo detto che a fine luglio saremo stati al 60% e ci arriveremo sicuramente. Siamo all'ultimo miglio'. Lo ha detto il commissario per l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 25 luglio 2021) 'Siamo al 55% della popolazione vaccinabile vaccinata. Avevo detto che asaremo stati al 60% e ci arriveremo sicuramente. Siamo all'ultimo miglio'. Lo ha detto il commissario per l'...

