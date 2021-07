Controlli ai locali pubblici nel salernitano: prosegue senza sosta l’attività dell’Arma (Di domenica 25 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNel quadro del prolungamento dello stato d’emergenza, i Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno proseguono senza sosta l’attività di controllo dei locali pubblici per evitare situazioni di assembramento. Dopo le recenti azioni che hanno portato ai provvedimenti della locale Prefettura, ultimo dei quali una chiusura di 5 giorni per un locale della zona industriale, i Carabinieri sono al lavoro per ricostruire altri episodi che saranno portati sempre all’attenzione dell’Ufficio Territoriale del Governo. Tutti gli esercenti sono invitati al rispetto della normativa per ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNel quadro del prolungamento dello stato d’emergenza, i Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno proseguonodi controllo deiper evitare situazioni di assembramento. Dopo le recenti azioni che hanno portato ai provvedimenti della locale Prefettura, ultimo dei quali una chiusura di 5 giorni per un locale della zona industriale, i Carabinieri sono al lavoro per ricostruire altri episodi che saranno portati sempre all’attenzione dell’Ufficio Territoriale del Governo. Tutti gli esercenti sono invitati al rispetto della normativa per ...

