Cinque meravigliosi e sorprendenti abiti bianchi must-have dell’estate 2021

Leggi su chedonna

(Di domenica 25 luglio 2021) Se dici abito bianco pensi subito al matrimonio o ti immagini ad un white party super chic in Costa Smeralda? Ok, molto probabilmente la risposta è “matrimonio”, lo sappiamo, ma oggi ci occuperemo dei. Lunghezza midi e bon ton, semplice e basic, in pizzo o ispirato all’Ibiza style ma L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it