Bologna | il medico Nanni | “Qui tre no-vax | sono persone da redimere”

"I no-vax nelle squadre sono persone da redimere. Anche nel Bologna ci sono tre componenti del gruppo squadra che per ora hanno rifiutato il vaccino. sono rifiuti che nascono anche da Internet: molta gente legge cose non vere e viene condizionata. Il caso Spezia ci ha insegnato che basta poco per scatenare un focolaio. Proveremo a spiegare a questa gente che il vaccino non è pericoloso: spero che i no-vax cambino idea". sono le parole di Gianni Nanni, medico sociale del Bologna, che ha parlato delle vaccinazioni per ...

