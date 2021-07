‘Amore in quarantena’ su Rai1, ira FdI: “Vergogna su utero in affitto” (Di domenica 25 luglio 2021) “Fratelli d’Italia presenterà un’interrogazione in Vigilanza Rai contro lo scandalo andato in onda ieri pomeriggio su Rai 1 durante la trasmissione ‘Amore in quarantena’. Ricordiamo al servizio pubblico, a Rai 1, al direttore Stefano Coletta, al conduttore e agli autori del programma che in Italia l’utero in affitto è un reato sancito dalla legge 40 e che lo si commette anche se si pubblicizza la pratica della surrogazione di maternità. È vergognoso che sul servizio pubblico possano succedere queste cose, in palese violazione di una legge italiana”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia ... Leggi su italiasera (Di domenica 25 luglio 2021) “Fratelli d’Italia presenterà un’interrogazione in Vigilanza Rai contro lo scandalo andato in onda ieri pomeriggio su Rai 1 durante la trasmissionein. Ricordiamo al servizio pubblico, a Rai 1, al direttore Stefano Coletta, al conduttore e agli autori del programma che in Italia l’inè un reato sancito dalla legge 40 e che lo si commette anche se si pubblicizza la pratica della surrogazione di maternità. È vergognoso che sul servizio pubblico possano succedere queste cose, in palese violazione di una legge italiana”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia ...

