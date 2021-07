VIDEO | NAPOLI PRO VERCELLI: IL GOL DI #OSIMHEN! (Di sabato 24 luglio 2021) Victor #Osimhen ha deciso la sfida tra #NAPOLI e #ProVERCELLI con un gol di testa sulla sponda di Amir #Rrahmani . #sscNAPOLI #NAPOLI #spazioNAPOLI #NAPOLIcalcio #calcioNAPOLI #NAPOLIproVERCELLI ?ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh ?IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/3hbcynr » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I Leggi su spazionapoli (Di sabato 24 luglio 2021) Victor #Osimhen ha deciso la sfida tra #e #Procon un gol di testa sulla sponda di Amir #Rrahmani . #ssc#spaziocalcio #calciopro?ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh ?IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/3hbcynr » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I

Advertising

Corriere : Manifestazioni contro il Green Pass in tutta Italia: la diretta tv da Roma, Milano, e T... - fanpage : In centinaia sono scesi in piazza per dire no al green pass obbligatorio. Ecco le immagini arrivano da Napoli. - ciropellegrino : Ho vergogna io per questa gente omofoba e stupida. #ddlZan #Napoli - gilnar76 : VIDEO | #Napoli PRO VERCELLI: IL GOL DI #OSIMHEN! #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli - umbertosimone1 : RT @DavPoggi: No green pass piazza Dante #Napoli c’è -