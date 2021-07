Tokyo 2020: Nibali lotta, vince Carapaz. Medaglia a Dell'Aquila e Samele in semi. Passa Fognini, Sonego eroico. LIVE (Di sabato 24 luglio 2021) Il LIVE azzurro di Tokyo 2020 La maratona olimpica di Tokyo prosegue dopo l'antipasto dei giorni scorsi pre-cerimonia di inaugurazione. Italia protagonista in numerose discipline. CICLISMO. Richard Carapaz ... Leggi su feedpress.me (Di sabato 24 luglio 2021) Ilazzurro diLa maratona olimpica diprosegue dopo l'antipasto dei giorni scorsi pre-cerimonia di inaugurazione. Italia protagonista in numerose discipline. CICLISMO. Richard...

valemarchei14 : TOKYO 2020 OPENING CEREMONY ??????? SURREAL?? @italiateam siamo qui per voi?? #DiscoveryGang #Eurosport… - Eurosport_IT : UN ESORDIO DA BRIVIDI!?????? Se vi siete persi l’incredibile vittoria in rimonta dell’Italia, ecco gli highlights ??… - Raiofficialnews : ?? Olimpiadi di #Tokyo2020, il #23luglio alle 13 su @RaiDue, la Cerimonia d’apertura. Tutti i giorni, spazi di appr… - FedPugilistica : RT @RaiSport: ?? Ottimo esordio per Irma #Testa nel #pugilato L'azzurra ha battuto la russa #Vorontsova ai punti 4-1. Ora la n.3 del Mondo #… - _ItsGiorgia : RT @ginnasticando: ??Le Prove Podio dell'Artistica Femminile: -