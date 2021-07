Advertising

valemarchei14 : TOKYO 2020 OPENING CEREMONY ??????? SURREAL?? @italiateam siamo qui per voi?? #DiscoveryGang #Eurosport… - Raiofficialnews : ?? Olimpiadi di #Tokyo2020, il #23luglio alle 13 su @RaiDue, la Cerimonia d’apertura. Tutti i giorni, spazi di appr… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Il judoka algerino Fethi Nourine, appreso l'esito del sorteggio delle gare di judo ha deciso non voler… - bizcommunityit : Tokyo 2020, programma e calendario del 24 luglio: occhi su scherma e ciclismo - Sportmediaset - italiaserait : Tokyo 2020, Errani e Musetti subito fuori -

DIRETTA TENNIS OLIMPIADI: INIZIANO I TORNEI I tornei di tennis alle Olimpiadiscattano ufficialmente alle ore 4:00 di sabato 24 luglio : ci stiamo riferendo ovviamente al fuso di casa nostra, in Giappone saranno invece le 11:00 (orario tradizionale per iniziare una ...Risultati Volley e Beach Volley/ Olimpiadi, diretta live: oggi gli azzurri RISULTATI TIRO CON LA'RCO E TIRO A SEGNO: TABELLONE E PROTAGONISTI Viste le gare e gli orari, ecco che per il ...Nonostante sia campione olimpico in carica, non è uno dei favoriti nel tiro a volo specialità skeet a "Tokyo 2020" (domattina alle 3 ora italiana prenderà parte alle qualificazioni 75 piattelli: in ...E’ finito al primo turno la prima avventura olimpica di Lorenzo Musetti nel singolare maschile del torneo di tennis dei Giochi di Tokyo 2020. Il giovane toscano è stato battuto in due set per 6-3, 6-4 ...