‘Tale e quale show’, chi è l’ultimo concorrente? Spunta il nome a sorpresa (Di sabato 24 luglio 2021) Si avvicina sempre di più il countdown per la trasmissione del programma ‘Tale e quale show’ e cresce la curiosità per i nomi dei partecipanti. Uno di questi era veramente inaspettato. Una fotografia scattata a Guenda Goria di fronte ad alcuni cartelli pubblicitar (GettyImages)In autunno uno degli spettacoli televisivi più seguiti ritornerà in programmazione sulle reti nazionali. Si tratta di ‘Tale e quale show’, condotto dall’abbronzatissimo Carlo Conti e che ospiterà personaggi famosi nel mondo dello spettacolo. Fra i nomi rivelati per parteciperanno alle sfide indotte ... Leggi su kronic (Di sabato 24 luglio 2021) Si avvicina sempre di più il countdown per la trasmissione del programmae cresce la curiosità per i nomi dei partecipanti. Uno di questi era veramente inaspettato. Una fotografia scattata a Guenda Goria di fronte ad alcuni cartelli pubblicitar (GettyImages)In autunno uno degli spettacoli televisivi più seguiti ritornerà in programmazione sulle reti nazionali. Si tratta di, condotto dall’abbronzatissimo Carlo Conti e che ospiterà personaggi famosi nel mondo dello spettacolo. Fra i nomi rivelati per parteciperanno alle sfide indotte ...

Advertising

VanityFairIt : Ecco il cast dell'undicesima edizione di «Tale e Quale Show», al via il 17 settembre in prima serata su Raiuno - OnlySam74170766 : Il potere di Pier che supportato da Giulia e da tutto il Fandom #prelemi farà concorrenza al GFVIP ... ammazza ma s… - Stefycr7T : RT @Deabendata4: 'È ufficiale, parteciperò a Tale e Quale Show, sono molto felice' 'Io che lo vivo h24 dalla casa so che regalerà grandi e… - natrose_ : RT @Deabendata4: 'È ufficiale, parteciperò a Tale e Quale Show, sono molto felice' 'Io che lo vivo h24 dalla casa so che regalerà grandi e… - simonaa_0 : RT @Deabendata4: 'È ufficiale, parteciperò a Tale e Quale Show, sono molto felice' 'Io che lo vivo h24 dalla casa so che regalerà grandi e… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Tale quale Decreto Calabria "parzialmente illegittimo", «la Consulta ci dà ragione» - REAZIONI Corriere della Calabria