SBK Assen: Rea vince Gara 1, Redding e Razgatlioglu sul podio (Di sabato 24 luglio 2021) Dopo aver firmato la Superpole , Jonathan Rea conquista anche la vittoria in Gara 1 sul circuito olandese di Assen tornando così davanti a tutti nella classifica mondiale. Una prima manche che si è ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 24 luglio 2021) Dopo aver firmato la Superpole , Jonathan Rea conquista anche la vittoria in1 sul circuito olandese ditornando così davanti a tutti nella classifica mondiale. Una prima manche che si è ...

Advertising

P300it : SBK | GP Olanda 2021: bandiera rossa in Gara 1, 13a vittoria di Rea ad Assen ? di Alyoska Costantino ??… - fmimolise : SBK 2021. Jonathan Rea chiude in testa le libere di Assen: Rea è il più veloce nelle due sessioni di libere e prece… - DelbonoRoberto : RT @Gazzetta_it: Sbk Assen: Rea trionfa in Gara 1 davanti a Redding e Razgatlioglu. Quinto Locatelli #SBK - Gazzetta_it : Sbk Assen: Rea trionfa in Gara 1 davanti a Redding e Razgatlioglu. Quinto Locatelli #SBK - Motorsport_IT : #WorldSBK | #Assen: @jonathanrea fa 13 in Gara 1! Redding secondo beffa Toprak -