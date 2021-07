PSG, striscione dei tifosi contro Pogba: «Tua madre non ti vuoi qui, nemmeno noi» (Di sabato 24 luglio 2021) I tifosi del PSG hanno fatto sapere al club il loro disappunto per il possibile arrivo a Parigi di Paul Pogba Paul Pogba non rinnova con il Manchester United e così il PSG sarebbe partito alla carica per acquistare anche lui in questa finestra di calciomercato. Un calciatore dal talento smisurato che però i tifosi parigini non vorrebbero nella loro squadra. E lo avrebbero fatto capire a chiare lettere. Come mostrato da RMC Sport, infatti, i supporter del PSG hanno esposto all’esterno del Parco dei Principi uno striscione contro Pogba che recita: «Pogba ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 luglio 2021) Idel PSG hanno fatto sapere al club il loro disappunto per il possibile arrivo a Parigi di PaulPaulnon rinnova con il Manchester United e così il PSG sarebbe partito alla carica per acquistare anche lui in questa finestra di calciomercato. Un calciatore dal talento smisurato che però iparigini non vorrebbero nella loro squadra. E lo avrebbero fatto capire a chiare lettere. Come mostrato da RMC Sport, infatti, i supporter del PSG hanno esposto all’esterno del Parco dei Principi unoche recita: «...

