«Pfizer e Moderna sicuri per gli under 18 Rari i casi di miocardite e pericardite e si risolvono in fretta»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 24 luglio 2021) Il Corriere della Sera intervista il direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, Giuseppe Remuzzi. Si esprime sui vaccini, in particolare alla fascia compresa tra i 12 e i 18 anni e sull’importanza dei vaccini in generale. «Oggi esistono due epidemie: quella dei vaccinati e quella dei non vaccinati. La prima è paragonabile a un’influenza, la seconda è un’infezione potenzialmente letale. Lo spiega bene un articolo del Washington Post, dove Roy Gulick, capo delle Malattie infettive alla Weill Cornell Medicine di New York, dice che il 97% dei ricoverati per Covid non è stato vaccinato». Ieri l’Ema (Agenzia europea per i medicinali) ha esteso l’uso del vaccino ...