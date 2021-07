“Per me è ancora viva”: c’è chi ancora spera 67 giorni dopo la scomparsa di Saman Abbas (Di sabato 24 luglio 2021) dopo 67 giorni di scavi sono state interrotte le ricerche del corpo di Saman Abbas, la 18enne pakistana scomparsa ormai da tre mesi da Novellara, nel reggiano. Gli investigatori ritengono che la giovane sia stata uccisa dalla sua famiglia perché si era opposta ad un matrimonio combinato in patria con un suo cugino. Inoltre, Saman si vedeva con un ragazzo, anch’egli pakistano. Proprio il fidanzato della 18enne è l’unico a coltivare ancora la speranza di poter rivedere viva Saman. Come ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 24 luglio 2021)67di scavi sono state interrotte le ricerche del corpo di, la 18enne pakistanaormai da tre mesi da Novellara, nel reggiano. Gli investigatori ritengono che la giovane sia stata uccisa dalla sua famiglia perché si era opposta ad un matrimonio combinato in patria con un suo cugino. Inoltre,si vedeva con un ragazzo, anch’egli pakistano. Proprio il fidanzato della 18enne è l’unico a coltivarelanza di poter rivedere. Come ...

