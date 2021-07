Olimpiadi, Samele in finale: seconda medaglia per l'Italia (Di sabato 24 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) - Luigi Samele è in finale nel torneo olimpico di sciabola. Dopo Vito Dell'Aquila nel taekwondo , arriva un'altra medaglia sicura per l'Italia. In semifinale l'azzurro, con una ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 24 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) - Luigiè innel torneo olimpico di sciabola. Dopo Vito Dell'Aquila nel taekwondo , arriva un'altrasicura per l'. In semil'azzurro, con una ...

Advertising

Federscherma : #Tokyo2020 Olimpiadi - Sciabola Maschile. È FINALEEEEEEEEEEEEE È MEDAGLIAAAAAAAAA Luigi Samele supera 15-12 il co… - sportface2016 : +++LUIGI SAMELE IN FINALE (ore 14:15) NELLA SCIABOLA #Scherma: ALTRA MEDAGLIA ITALIANA AI GIOCHI+++ #Tokyo2020 #Olimpiadi - repubblica : ?? Olimpiadi Tokyo 2020, scherma: l'azzurro Samele in finale per l'oro nella sciabola dopo incredibile rimonta contr… - AnninaDiNoi : RT @Federscherma: #Tokyo2020 Olimpiadi - Sciabola Maschile. È FINALEEEEEEEEEEEEE È MEDAGLIAAAAAAAAA Luigi Samele supera 15-12 il coreano… - Deiana_Luca9 : RT @GeorgeSpalluto: GIGI SAMELE!!!! E' in finale nella sciabola maschile battendo il coreano Kim 15-12 recuperando da 6-12 2^ medaglia per… -