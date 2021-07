Nicholas Sparks festeggia 25 anni di carriera con “Quando si avvera un desiderio”: la recensione (Di sabato 24 luglio 2021) Forse mi prenderete per pazza, ma sono sempre stata dell’opinione che un libro di Nicholas Sparks è ben riuscito soltanto Quando ti devasta. E, dopo anni di pubblicazioni che mi hanno lasciato l’amaro in bocca (e la scatola di kleenex ben sigillata), con Quando si avvera un desiderio mi sento di dire che Nicholas is back. E non poteva scegliere un momento migliore per la sua carriera, poiché quest’anno la sua attività da scrittore compie ben 25 anni. In questo lungo quarto di secolo, la sua penna ha fatto il giro del ... Leggi su velvetmag (Di sabato 24 luglio 2021) Forse mi prenderete per pazza, ma sono sempre stata dell’opinione che un libro diè ben riuscito soltantoti devasta. E, dopodi pubblicazioni che mi hanno lasciato l’amaro in bocca (e la scatola di kleenex ben sigillata), consiunmi sento di dire cheis back. E non poteva scegliere un momento migliore per la sua, poiché quest’anno la sua attività da scrittore compie ben 25. In questo lungo quarto di secolo, la sua penna ha fatto il giro del ...

