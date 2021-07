Advertising

sscnapoli : ?? Domani alle 17:30 #NapoliProVercelli. Ecco dove seguirla in diretta?? ?? #ForzaNapoliSempre - annatrieste : Oggi è un giorno storico. Non solo e non tanto perché un'amichevole del Napoli è gratis quanto perché finalmente se… - Enzovit : Napoli - Pro Vercelli 1-0. Gol di Osimhen e preoccupazione per Demme infortunato - cn1926it : Gesto da vero capitano di #Koulibaly sull'infortunio di #Demme - ntomc : 1-0 contro la Pro Vercelli. Una partita povera che finisce con la pessima notizia dell'infortunio di Demme. Tutto m… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Pro

In una partita amichevole giocata a Dimaro - Folgarida, in Val di Sole, ilha battuto 1 - 0 laVercelli. Il gol della vittoria per gli azzurri è stato segnato con un colpo di testa da Osimhen al 26' del primo tempo. . 24 luglio 2021DIMARO - Con un colpo di testa di Osimhen a metà primo tempo, ilbatte laVercelli 1 - 0 e porta a casa la seconda amichevole stagionale. Buona la prestazione dell'attaccante nigeriano, che ha creato più di un pericolo alla difesa avversaria, mostrando ...(ANSA) - DIMARO-FOLGARIDA, 24 LUG - In una partita amichevole giocata a Dimaro-Folgarida, in Val di Sole, il Napoli ha battuto 1-0 la Pro Vercelli. Il gol della vittoria per gli azzurri è stato ...Dopo l’amichevole contro la Pro Vercelli, Amir Rrahmani si è fermato ai microfoni di Canale 21 per commentare la partita vinta per 1 a 0. Queste le sue parole in merito, dove parla anche del primo imp ...