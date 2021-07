LIVE Irma Testa-Vorontsova | Olimpiadi boxe in DIRETTA | tra poco la difficile sfida dell’azzurra per l’esordio

Leggi su oasport

(Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:33 Quello traè un po’ l’inizio ideale per i 57 kg: si affrontano, infatti, la vicecampionessa mondiale in carica e una delle pugili con maggiori prospettive per quel che riguarda la chiave futura dell’Italia, rimasta fuori dalle teste di serie e per questo mina vagante e indesiderata da tantissime. 9:30 Buona mattina a tutti i lettori di OA Sport. Stiamo per vivere l’impegno iniziale dinei 57 kg. Di fronte a lei larussa Liudmila. I sorteggi – Tabelloni e ...