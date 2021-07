Governare il futuro. Google ci spiega il motore di ricerca Google (Di sabato 24 luglio 2021) Google ha appena lanciato, per i suoi utenti americani, una nuova funzionalità che ha l’ambizione di aiutare gli utenti a capire perché il motore di ricerca mostri loro certi risultati e non altri. Tre puntini in alto a destra nella pagina attraverso la quale il motore di ricerca mostra all’utente i risultati della propria ricerca, quelli che, ormai, più o meno universalmente, nel linguaggio del web, significano “clicca qui per saperne di più o per accedere a altre funzionalità” e tra le altre opzioni disponibili anche l’opportunità di saperne di più a proposito della ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 luglio 2021)ha appena lanciato, per i suoi utenti americani, una nuova funzionalità che ha l’ambizione di aiutare gli utenti a capire perché ildimostri loro certi risultati e non altri. Tre puntini in alto a destra nella pagina attraverso la quale ildimostra all’utente i risultati della propria, quelli che, ormai, più o meno universalmente, nel linguaggio del web, significano “clicca qui per saperne di più o per accedere a altre funzionalità” e tra le altre opzioni disponibili anche l’opportunità di saperne di più a proposito della ...

