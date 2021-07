Gkn, in 5mila sfilano contro i licenziamenti (Di sabato 24 luglio 2021) Sono arrivati a quota 5mila, secondo le stime degli operai, i partecipanti al corteo a difesa dei circa 500 dipendenti licenziati con una mail da Gkn a Campi Bisenzio (Firenze). I manifestanti stanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 luglio 2021) Sono arrivati a quota, secondo le stime degli operai, i partecipanti al corteo a difesa dei circa 500 dipendenti licenziati con una mail da Gkn a Campi Bisenzio (Firenze). I manifestanti stanno ...

Gkn, in 5mila sfilano contro i licenziamenti Sono arrivati a quota 5mila, secondo le stime degli operai, i partecipanti al corteo a difesa dei circa 500 dipendenti licenziati con una mail da Gkn a Campi Bisenzio (Firenze). I manifestanti stanno sfilando lungo il ...

