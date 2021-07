Facebook porta il gaming via cloud su dispositivi Apple ma solo tramite web app (Di sabato 24 luglio 2021) Facebook porterà il suo servizio di game streaming, Facebook gaming, su dispositivi Apple iPhone e iPad, colmando così un piccolo vuoto molto atteso dai fan. Tuttavia, l'approdo di questo servizio sugli apparecchi iOS non avverrà in maniera convenzionale: invece di un'applicazione dedicata, scaricabile tramite App Store, bisognerà far affidamento su una web app. Questo perché il regolamento di Apple è incredibilmente stringente sulle app di streaming, senza contare la salda presa della Mela su ogni forma di microtransazione. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 24 luglio 2021)porterà il suo servizio di game streaming,, suiPhone e iPad, colmando così un piccolo vuoto molto atteso dai fan. Tuttavia, l'approdo di questo servizio sugli apparecchi iOS non avverrà in maniera convenzionale: invece di un'applicazione dedicata, scaricabileApp Store, bisognerà far affidamento su una web app. Questo perché il regolamento diè incredibilmente stringente sulle app di streaming, senza contare la salda presa della Mela su ogni forma di microtransazione. Leggi altro...

