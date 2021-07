Windows 11 Insider Preview: disponibile la build 22000.100 (Di venerdì 23 luglio 2021) È da ieri sera disponibile al download la build 22000.100 di Windows 11 per gli utenti Insider che hanno scelto il canale di distribuzione Dev! Novità in questa build Abbiamo iniziato a distribuire la chat di Microsoft Teams agli Insider nel canale Dev. Non tutti lo vedranno subito. Il flyout delle icone nascoste in basso a destra della barra delle applicazioni è stato aggiornato per corrispondere alla nuova grafica di Windows 11. (Nota bene: potrebbe non avere l’aspetto giusto dopo l’aggiornamento a questa build – passando da un tema ... Leggi su windowsinsiders (Di venerdì 23 luglio 2021) È da ieri seraal download la.100 di11 per gli utentiche hanno scelto il canale di distribuzione Dev! Novità in questaAbbiamo iniziato a distribuire la chat di Microsoft Teams aglinel canale Dev. Non tutti lo vedranno subito. Il flyout delle icone nascoste in basso a destra della barra delle applicazioni è stato aggiornato per corrispondere alla nuova grafica di11. (Nota bene: potrebbe non avere l’aspetto giusto dopo l’aggiornamento a questa– passando da un tema ...

