Taranto | uccide la moglie a coltellate e poi tenta il suicidio | è grave

(Di venerdì 23 luglio 2021)lae poiil. Un uomo di 68 anni ha ucciso laalla periferia di, poi hato il: al momento si trova ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Ancora ignote le cause del gesto: sul posto gli inquirenti per ricostruire la dinamica di quanto successo. Tragedia alla periferia di, dove un uomo di 68 anni ha prima ucciso ala, di qualche anno ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un uomo di 75 anni ha accoltellato e ucciso nella sua abitazione la moglie 71enne e con la stessa arma ha tentato i… - repubblica : Taranto, 76enne uccide la moglie a coltellate e poi tenta suicidio. I vicini: 'Siamo increduli' - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Un uomo di 75 anni ha accoltellato e ucciso nella sua abitazione la moglie 71enne e con la stessa arma ha tentato il suic… - TgrRaiPuglia : L'uomo avrebbe avuto un raptus omicida. Ora è ricoverato in gravi condizioni al SS. Annunziata di Taranto - TeneraValse : Taranto, 76enne uccide la moglie a coltellate e poi tenta suicidio. I vicini: 'Siamo increduli' -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto uccide

Leggi anche > L'anziano, Cosimo Marseglia , al momento ricoverato presso l'ospedale Santissima Annunziata di, è vigile e cosciente. I carabinieri sono in attesa degli esiti finali degli ...L'uomo, al momento ricoverato all'ospedale "SS Annunziata" di, vigile e cosciente, è piantonato dagli inquirenti in attesa degli esiti finali degli accertamenti di polizia giudiziaria ai fini ...Un pensionato uccide la moglie di 71 anni mentre dorme e poco dopo tenta di suicidarsi con la medesima arma: è successo a Taranto.Prima ha ucciso la moglie a coltellate, poi ha tentato di togliersi la vita con la stessa arma. Dramma questa sera a Taranto, in località Salinella, in via Boiardo. L’omicida, Cosimo Marseglia, pensio ...