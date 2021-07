Sergio Mattarella compie 80 anni

(Di venerdì 23 luglio 2021)ROMA – Oggi, 23 luglio, è il compleanno del Presidente della Repubblica,, che taglia un importante traguardo: il Capo dello Stato, infatti, festeggia 80. La sua elezione si tenne tra il 29 e il 31 gennaio 2015.fu nominato presidente della Repubblica al quarto scrutinio. Subentrò al dimissionario Giorgio Napolitano, che era stato rieletto per il secondo mandato nel 2013 ma a inizio 2015 aveva rimesso il proprio incarico. Se Napolitano non avesse scelto di dimettersi sarebbe andato a scadenza naturale nell’aprile 2020, in pieno lockdown. ...

Coninews : Da #Tokyo2020 il videomessaggio di auguri dell'#ItaliaTeam per il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ch… - chetempochefa : Auguri al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che oggi compie 80 anni ???? - SkyTG24 : Il #23luglio 1941 nasceva il Presidente della Repubblica, Sergio #Mattarella - Paroledipaola : RT @IvPalermo: Buongiorno ?? anche noi vogliamo fare gli auguri di Buon Compleanno al nostro amatissimo Presidente della Repubblica Sergio M… - DuccioTessadri : Nel fare i più sinceri auguri di buon compleanno a Sergio Mattarella, esprimo un mio sospetto: l'asse Italia-Franci… -

Nessuno, oltre sei anni fa, avrebbe potuto immaginare cosa avrebbe vissuto il nostro Paese in questo settennato di presidenza di. Il primo Presidente siciliano arrivò alle soglie ...Intanto, poco prima della cerimonia, Da Tokyo è arrivato il videomessaggio di auguri degli azzurri per il compleanno del Presidente della Repubblica,. A realizzarlo le atlete e gli ...In un messaggio al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il suo 80esimo compleanno, il Cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della CEI, definisce il presidente una "guida saggia e retta ...Il capo dello Stato dopo aver promulgato la legge ha inviato una lettera ai presidenti di Camera e Senato e al premier Mario Draghi ...